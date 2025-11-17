Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt

Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,67 Prozent tiefer bei 4 820,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142,818 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 4 853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 853,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 863,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 810,07 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX stand vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der ATX mit 4 846,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 3 555,87 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 31,84 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 957,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 2,17 Prozent auf 13,18 EUR), PORR (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), voestalpine (+ 0,99 Prozent auf 34,78 EUR), Vienna Insurance (+ 0,90 Prozent auf 45,05 EUR) und Verbund (+ 0,78 Prozent auf 64,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-2,71 Prozent auf 21,55 EUR), OMV (-2,18 Prozent auf 48,40 EUR), Wienerberger (-1,36 Prozent auf 26,04 EUR) und Andritz (-1,10 Prozent auf 63,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 320 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

