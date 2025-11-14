Börse Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer

Der ATX zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag fällt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,83 Prozent auf 4 861,35 Punkte zurück. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 145,325 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent stärker bei 4 902,07 Punkten, nach 4 901,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 4 902,47 Punkte, das Tagestief hingegen 4 848,23 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 697,35 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 4 771,50 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 3 537,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 32,94 Prozent aufwärts. Bei 4 957,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 1,99 Prozent auf 71,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 46,00 EUR), OMV (+ 0,82 Prozent auf 49,36 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 64,20 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 30,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 27,45 EUR), voestalpine (-2,64 Prozent auf 33,88 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 32,64 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 113,00 EUR) und Lenzing (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 108 258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,408 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at