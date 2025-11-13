Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Am Donnerstagabend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,61 Prozent tiefer bei 4 901,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 957,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 901,52 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,85 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 4 729,38 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 13.08.2025, mit 4 720,15 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 461,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 34,05 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. 3 481,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 3,68 Prozent auf 70,50 EUR), Lenzing (+ 2,52 Prozent auf 22,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,32 Prozent auf 33,48 EUR), PORR (+ 1,91 Prozent auf 26,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,42 Prozent auf 24,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-5,17 Prozent auf 64,20 EUR), EVN (-2,02 Prozent auf 26,65 EUR), Erste Group Bank (-1,87 Prozent auf 92,00 EUR), DO (-1,76 Prozent auf 189,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 28,30 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 570 629 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,85 Prozent gelockt.

