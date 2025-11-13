CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Index im Fokus
|
13.11.2025 17:59:17
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter
Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,61 Prozent tiefer bei 4 901,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 957,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 901,52 Einheiten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,85 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 4 729,38 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 13.08.2025, mit 4 720,15 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 461,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 34,05 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. 3 481,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 3,68 Prozent auf 70,50 EUR), Lenzing (+ 2,52 Prozent auf 22,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,32 Prozent auf 33,48 EUR), PORR (+ 1,91 Prozent auf 26,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,42 Prozent auf 24,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-5,17 Prozent auf 64,20 EUR), EVN (-2,02 Prozent auf 26,65 EUR), Erste Group Bank (-1,87 Prozent auf 92,00 EUR), DO (-1,76 Prozent auf 189,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 28,30 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 570 629 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,85 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25