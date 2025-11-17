AT & S Aktie
Börse Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus
Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 2 396,57 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 411,34 Punkten, nach 2 411,29 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 416,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 389,12 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 419,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 1 771,62 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 31,25 Prozent zu Buche. Bei 2 461,76 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 2,33 Prozent auf 13,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,31 Prozent auf 6,20 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 65,00 EUR), voestalpine (+ 0,87 Prozent auf 34,74 EUR) und FACC (+ 0,87 Prozent auf 9,28 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-3,84 Prozent auf 21,30 EUR), DO (-2,43 Prozent auf 176,80 EUR), UBM Development (-1,72 Prozent auf 22,80 EUR) und Wienerberger (-1,44 Prozent auf 26,02 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 446 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu DO & COmehr Analysen
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
|18.02.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
