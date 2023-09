Optimismus in Wien: ATX schlussendlich stärker

Der ATX verbuchte im Wiener Börse-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 3 211,99 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 108,658 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 3 177,52 Punkten, nach 3 177,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 218,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 172,00 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,897 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 117,28 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 20.06.2023, bei 3 139,65 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 20.09.2022, mit 2 870,59 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 1,65 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,79 Prozent auf 83,45 EUR), DO (+ 2,94 Prozent auf 105,20 EUR), Lenzing (+ 2,84 Prozent auf 39,85 EUR), BAWAG (+ 2,56 Prozent auf 44,10 EUR) und voestalpine (+ 2,12 Prozent auf 26,94 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,25 Prozent auf 55,50 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,25 EUR), OMV (-0,28 Prozent auf 45,81 EUR), Telekom Austria (-0,26 Prozent auf 7,60 EUR) und AT S (AT&S) (-0,07 Prozent auf 30,18 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 663 952 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 27,880 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,05 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at