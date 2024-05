Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der ATX stieg am Montagabend.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent stärker bei 3 564,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 114,073 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,043 Prozent höher bei 3 549,80 Punkten, nach 3 548,29 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 565,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 537,54 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der ATX einen Stand von 3 535,79 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 3 446,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 3 258,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,47 Prozent. 3 598,65 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,14 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (+ 2,35 Prozent auf 33,96 EUR), Lenzing (+ 1,99 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 1,95 Prozent auf 28,70 EUR) und Andritz (+ 1,95 Prozent auf 52,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen BAWAG (-2,61 Prozent auf 56,00 EUR), Raiffeisen (-0,88 Prozent auf 18,09 EUR), Österreichische Post (-0,33 Prozent auf 30,15 EUR), Erste Group Bank (-0,07 Prozent auf 43,94 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,46 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 589 842 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 24,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

