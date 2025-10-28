STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Kursverlauf
|
28.10.2025 12:27:14
Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag
Am Dienstag steht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent im Minus bei 4 663,13 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 137,311 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 4 681,98 Punkten in den Handel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 682,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 656,57 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 654,25 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 4 558,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Wert von 3 604,55 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 27,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 12,92 EUR), DO (+ 0,47 Prozent auf 215,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,35 Prozent auf 28,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,13 Prozent auf 29,94 EUR) und OMV (-0,04 Prozent auf 45,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,75 EUR), PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR), STRABAG SE (-1,68 Prozent auf 70,10 EUR), Verbund (-1,31 Prozent auf 64,20 EUR) und voestalpine (-1,20 Prozent auf 31,22 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 32 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime mittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.25
|Gewinne in Wien: Das macht der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Wien: ATX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)