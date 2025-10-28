Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

Am Dienstag steht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent im Minus bei 4 663,13 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 137,311 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 4 681,98 Punkten in den Handel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 682,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 656,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 654,25 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 4 558,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Wert von 3 604,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 27,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 12,92 EUR), DO (+ 0,47 Prozent auf 215,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,35 Prozent auf 28,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,13 Prozent auf 29,94 EUR) und OMV (-0,04 Prozent auf 45,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,75 EUR), PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR), STRABAG SE (-1,68 Prozent auf 70,10 EUR), Verbund (-1,31 Prozent auf 64,20 EUR) und voestalpine (-1,20 Prozent auf 31,22 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 32 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

