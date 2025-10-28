Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX-Entwicklung 28.10.2025 15:59:39

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer

Heute agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent tiefer bei 4 678,86 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 681,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 656,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 682,63 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 4 654,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 558,93 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 3 604,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 27,95 Prozent nach oben. Bei 4 857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 46,26 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 12,96 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87) Prozent auf 28,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und DO (+ 0,23 Prozent auf 214,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-1,55 Prozent auf 28,50 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 70,40 EUR), Verbund (-1,23 Prozent auf 64,25 EUR), Vienna Insurance (-0,88 Prozent auf 44,95 EUR) und Lenzing (-0,79 Prozent auf 25,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 57 735 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten