Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent tiefer bei 4 678,86 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 681,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 656,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 682,63 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 4 654,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 558,93 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 3 604,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 27,95 Prozent nach oben. Bei 4 857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 46,26 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 12,96 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87) Prozent auf 28,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und DO (+ 0,23 Prozent auf 214,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-1,55 Prozent auf 28,50 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 70,40 EUR), Verbund (-1,23 Prozent auf 64,25 EUR), Vienna Insurance (-0,88 Prozent auf 44,95 EUR) und Lenzing (-0,79 Prozent auf 25,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 57 735 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at