Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Mit dem ATX geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,23 Prozent nach oben auf 4 731,89 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 137,826 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent leichter bei 4 674,01 Punkten, nach 4 674,39 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 4 671,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 746,98 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der ATX bei 4 636,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, stand der ATX bei 4 582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 545,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 29,40 Prozent. Bei 4 857,40 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 4,78 Prozent auf 31,56 EUR), Andritz (+ 4,27 Prozent auf 64,65 EUR), Verbund (+ 3,52 Prozent auf 67,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,58 Prozent auf 32,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,24 Prozent auf 44,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-0,92 Prozent auf 25,76 EUR), CPI Europe (-0,35 Prozent auf 17,16 EUR), CA Immobilien (-0,16 Prozent auf 24,24 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 25,45 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 209,00 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 322 188 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 32,777 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

