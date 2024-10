Optimismus in Zürich: SLI-Anleger greifen zu

Für den SLI geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 2 001,48 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,308 Prozent auf 1 995,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 988,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 004,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 992,93 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 1 959,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der SLI bei 2 002,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 1 702,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,49 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,51 Prozent auf 538,40 CHF), ams-OSRAM (+ 2,50 Prozent auf 10,25 CHF), Logitech (+ 2,45 Prozent auf 75,18 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 416,70 CHF) und UBS (+ 1,54 Prozent auf 27,68 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swatch (I) (-2,36 Prozent auf 177,75 CHF), Richemont (-1,60 Prozent auf 129,30 CHF), Adecco SA (-1,06 Prozent auf 28,04 CHF), Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 870,00 CHF) und Sonova (+ 0,13 Prozent auf 317,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 086 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,176 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,45 Prozent.

