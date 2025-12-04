Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re ernennt Nicole Pieterse zum Chief People Officer



04.12.2025 / 07:00 CET/CEST



Zürich, 4. Dezember 2025 – Swiss Re gab heute bekannt, dass Nicole Pieterse, derzeit Head Human Resources bei Property & Casualty Reinsurance (P&C Re), per 1. Januar 2026 zum Chief People Officer ernannt wird. Sie folgt auf Cathy Desquesses, die aus persönlichen Gründen zurücktritt. Nicole Pieterse stiess 2015 zu Swiss Re und ist derzeit Head Human Resources bei P&C Re. Sie verfügt über umfassende Führungserfahrung im HR-Bereich sowie einen starken Leistungsausweis in der Finanzdienstleistungsbranche, in der sie vor ihrem Eintritt bei Swiss Re eine Reihe leitender Positionen im HR-Bereich innehatte. Jacques de Vaucleroy, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Der Verwaltungsrat heisst Nicole Pieterse als angesehene und höchst versierte HR-Führungspersönlichkeit in der Geschäftsleitung willkommen. Cathys Entscheidung zurückzutreten bedauern der Verwaltungsrat und ich persönlich sehr, wir verstehen diese Entscheidung jedoch vollkommen und unterstützen sie. Wir sind dankbar für viereinhalb Jahre hervorragender Zusammenarbeit, in denen Cathy massgeblich dazu beigetragen hat, Swiss Re zu neuem Erfolg zu führen.» Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Cathy hat bei der Transformation von Swiss Re eine entscheidende Rolle gespielt. Wir bedauern ihren Weggang und wünschen ihr alles Gute für die Zeit, die sie sich nun nimmt, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Es freut mich, dass wir mit Nicole eine hervorragende Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen ernannt haben. Gemeinsam mit meinen Geschäftsleitungskolleginnen und -kollegen freue ich mich darauf, mit ihr die Personalstrategie weiter voranzubringen.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

