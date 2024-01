Optimismus in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 11 248,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,293 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,017 Prozent auf 11 228,45 Punkte an der Kurstafel, nach 11 230,40 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 261,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 11 192,12 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 11 071,77 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 10 822,24 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 11 212,57 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 2,24 Prozent auf 356,50 CHF), Alcon (+ 1,84 Prozent auf 66,28 CHF), Givaudan (+ 0,83 Prozent auf 3 383,00 CHF), Sonova (+ 0,62 Prozent auf 277,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 439,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swisscom (-1,09 Prozent auf 508,00 CHF), UBS (-0,82 Prozent auf 25,39 CHF), Sika (-0,43 Prozent auf 253,60 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 162,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,28 Prozent auf 36,20 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 352 176 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,802 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

