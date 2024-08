Optimismus in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu

Am Freitag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 12 178,14 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,404 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,292 Prozent fester bei 12 185,65 Punkten, nach 12 150,22 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 187,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12 172,55 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 2,37 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.07.2024, einen Stand von 12 260,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der SMI einen Stand von 11 946,66 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Wert von 10 992,31 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,02 Prozent zu. Bei 12 434,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,15 Prozent auf 26,48 CHF), Sika (+ 0,58 Prozent auf 258,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 259,40 CHF), Holcim (+ 0,49 Prozent auf 78,28 CHF) und Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 89,56 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Geberit (-0,89 Prozent auf 514,00 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 186,00 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 528,50 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 108,40 CHF) und Alcon (+ 0,17 Prozent auf 82,30 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 504 237 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 239,891 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at