Optimismus in Zürich: SPI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Der SPI ging kaum verändert aus dem Freitagshandel.

Schlussendlich beendete der SPI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 18 088,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 18 044,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 054,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 17 993,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 102,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 218,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, notierte der SPI bei 16 812,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 230,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,56 Prozent nach oben. Bei 18 102,02 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 12,74 Prozent auf 23,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,66 Prozent auf 0,16 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,70 Prozent auf 1,50 CHF), GAM (+ 7,06 Prozent auf 0,14 CHF) und StarragTornos (+ 6,71 Prozent auf 30,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil MindMaze Therapeutics (-23,33 Prozent auf 2,12 CHF), Schweiter Technologies (-8,93 Prozent auf 250,00 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), Curatis (-4,64 Prozent auf 11,30 CHF) und Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-4,13 Prozent auf 13,94 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 15 953 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 279,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at