Optimismus in Zürich: SPI fester

Der SPI zeigt sich am Montagmittag kaum verändert.

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 15 697,72 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,946 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,100 Prozent höher bei 15 692,72 Punkten in den Montagshandel, nach 15 677,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 668,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 715,41 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, stand der SPI bei 15 051,28 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.02.2024, einen Stand von 14 581,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 15 247,41 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,74 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 715,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,43 Prozent auf 10,80 CHF), Idorsia (+ 3,61 Prozent auf 2,24 CHF), Temenos (+ 3,40 Prozent auf 56,25 CHF), Kudelski (+ 3,01 Prozent auf 1,54 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (+ 2,94 Prozent auf 140,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-8,30 Prozent auf 0,91 CHF), Orascom Development (-6,39 Prozent auf 4,10 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,94 Prozent auf 0,08 CHF), Swatch (N) (-4,18 Prozent auf 37,80 CHF) und Bellevue (-3,75 Prozent auf 19,25 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 20 870 092 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,997 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 7,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

