Optimismus in Zürich: SPI notiert schlussendlich im Plus

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent fester bei 14 628,23 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,992 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,490 Prozent auf 14 523,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 594,60 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 523,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 637,09 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Wert von 14 657,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der SPI einen Wert von 14 235,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wies der SPI einen Stand von 14 677,15 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,401 Prozent zu. Bei 14 743,38 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 486,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 38,66 Prozent auf 0,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 19,00 Prozent auf 11,90 CHF), Lindt (+ 7,95 Prozent auf 11 130,00 CHF), Lindt (+ 6,55 Prozent auf 110 600,00 CHF) und ONE swiss bank (+ 5,63 Prozent auf 3,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Meyer Burger (-11,87 Prozent auf 0,13 CHF), Stadler Rail (-7,79 Prozent auf 27,68 CHF), Idorsia (-7,15 Prozent auf 1,51 CHF), PolyPeptide (-6,02 Prozent auf 14,83 CHF) und SHL Telemedicine (-4,62 Prozent auf 6,20 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 59 976 629 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 269,595 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die Implenia-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

