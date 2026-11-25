Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
25.11.2026 23:16:00
Oracle, CoreWeave and other tech stocks bounce back after selloff
Oracle, CoreWeave and other technology stocks bounced back from early losses on Wednesday, after what appeared to be a major selloff eased ahead of the market’s close.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|CoreWeave
|39,61
|2,29%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|61 750,00
|-5,87%
|Oracle Corp.
|96,77
|2,07%
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