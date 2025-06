Oracle-Aktie zieht deutlich an: Gewinnentwicklung von Oracle begeistert - Kein Impuls für SAP-Aktie

Der SAP-Konkurrent Oracle hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2025 vorgelegt.

Im letzten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Oracle 1,70 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten das EPS für das abgelaufene Jahresviertel im Vorfeld auf 1,64 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz des SAP-Rivalen lag im vierten Quartal bei 15,9 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Oracle die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 15,58 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch 14,29 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Für das gesamte jüngst abgelaufene Fiskaljahr meldete Orcale ein EPS von 6,03 US-Dollar. Hier gingen die Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5,97 US-Dollar aus. Im vorangegangenen Geschäftsjahr waren 3,81 US-Dollar je Aktie erlöst worden.

Der Jahresumsatz von Oracle belief sich daneben auf 57,4 Milliarden US-Dollar. Die Experten hatten umsatzseitig im Durchschnitt 57,09 Milliarden US-Dollar erwartet, nachdem im vorigen Fiskaljahr Umsätze von 52,96 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Oracle setzt auf starkes Wachstum mit Rechenzentren

Der US-Software-Konzern Oracle geht nach einer leichten Enttäuschung im vergangenen Quartal nun von viel Schwung im Geschäft mit Rechenzentren aus. Der Umsatz im zum Zugpferd erkorenen Geschäftsteil mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) soll im neuen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Mai) um mehr als 70 Prozent anziehen, nachdem es im vergangenen Jahr schon um 50 Prozent gewachsen war.

Das vergangene Geschäftsjahr sei schon sehr gut gewesen, das neue dürfte aber sogar noch besser ausfallen und die Umsatzzuwächse "dramatisch höher" ausfallen, sagte Konzernchefin Safra Catz laut Mitteilung am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas).

Den Fokus legt Oracle derzeit auf einen Bereich, in dem SAP kaum Geschäft hat: im Angebot von Datencentern für Cloudanwendungen. Auch die Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) soll das Geschäft antreiben. In den Bereichen, in denen Oracle direkt mit SAPs Software zur Unternehmensführung aus der Cloud konkurriert, wuchs Oracle im vergangenen Jahr um rund ein Fünftel und damit schwächer als die Walldorfer.

Wachstumsaussichten treiben Oracle vorbörslich gen Rekordhoch

Oracles Aussicht auf starkes Wachstum im Bereich KI-Infrastruktur hat am Donnerstag die Aktie des US-Softwareanbieters vor dem Handelsstart an der New Yorker Börse weiter in Richtung Rekordhoch getrieben. Analysten äußerten sich positiv. Behalten sie mit ihren Kurszielen recht, dürfte das vor rund sechs Monaten erreichte Rekordhoch bald schon Geschichte sein. Zu ihnen zählen neben der UBS auch die Bank of America oder das Investmenthaus Jefferies.

Der Kurs sprang nach der Vorlage der Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 und den Prognosen zur weiteren Geschäftsentwicklung im US-Handel um 9,18 Prozent auf etwas über 192,58 US-Dollar nach oben. Das wäre der höchste Stand seit der Anfang Dezember 2024 erreichten Bestmarke von knapp unter 200 Dollar.

Der gute Lauf der Aktie seit Ende April könnte sich zum Handelsstart somit fortsetzen und seither ein Plus von fast 60 Prozent zu Buche stehen, auch wenn der Anstieg seit Jahresbeginn mit dann 15 Prozent weitaus geringer wäre.

Zwar legte Oracle alles in allem durchwachsene Zahlen für das Ende Mai abgelaufene Geschäftsjahr vor, rechnet aber mit kräftigem Schwung für die künftigen Umsätze. Dabei setzen die US-Amerikaner vor allem auf das Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS), also einem Service, der die komplette Rechenzentrumsinfrastruktur bereitstellt - einschließlich Servern, Datenspeicherung und Netzwerken.

UBS-Analyst Karl Keirstead etwa bemängelte, dass Oracle - wenn auch bewusst - keine Ziele für die operative Profitabilität und das erwartete Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht habe. Er interpretiert dies daher "als Signal dafür, dass die operative Marge wahrscheinlich unter der weichen Prognose von 41 bis 42 Prozent liegen wird" und damit verfehlt werden könnte. Entsprechend senkte er seine Schätzung für diese Kennziffer auf nun 40,6 Prozent. Dennoch geht Keirstead aber davon aus, dass die Aktie weiter steigen dürfte, solange hier Werte über 40 Prozent erzielt werden.

Obendrein nannte er die geplanten Investitionen "aggressiv", da der US-Technologiekonzern von mehr als 25 Milliarden Dollar für das neue Geschäftsjahr ausgeht. Entsprechend strich der UBS-Experte seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss (FCF) der Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 zusammen, kommt aber zu dem Schluss, dass die Investitionen angesichts der deutlichen Wachstumsbeschleunigung tolerabel seien. Alles in allem erwartet Keirstead wegen der Wachstumsaussichten und des starken Anstiegs im Bereich Lizenzen eine positive Kursreaktion und hob sein Kursziel von 200 auf 225 Dollar an.

Ähnlich argumentiert Analyst Mark Murphy von JPMorgan. Er befürchtet ebenfalls einen Margenrückgang sowie eine wegen der Investitionen "extreme Unterbrechung" beim FCF. Zudem kritisiert er "ein stark lizenzgetriebenes Wachstum" bei Oracle, glaubt aber, dass alle kritischen Aspekte an diesem Donnerstag wenig beachtet werden dürfte.

Gründe dafür sieht er in den wieder rekordhohen Tech-Indizes und darin, dass die Daten zur Nachfrage im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) aus der gesamten Tech-Landschaft von großem Optimismus geprägt seien. Er hob wegen des starken Wachstumsausblicks daher zwar ebenfalls sein Kursziel an und sprach von einem ermutigenden Trend für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sein neues Ziel für die Aktie sieht er jedoch nur bei 185 Dollar und bleibt bei seinem neutralen Anlageurteil.

Oracle-Stärke zieht SAP nicht mit

Erwartungsgemäß starke Wachstumsaussichten von Oracle sowie deutliche vorbörsliche Gewinne der Aktien des US-Softwareanbieters haben die Anleger von SAP am Donnerstag kaltgelassen. Die Papiere des Softwareherstellers aus Walldorf reagierten auf die Zahlen von Oracle zum Geschäftsjahr 2024/25 und deren Prognosen kaum.

Zur Mittagszeit gaben SAP via XETRA um 0,6 Prozent auf 261,55 Euro nach. Es zeigte sich damit nur wenig stabiler als der schwächere Leitindex DAX. Das Rekordhoch bei 283,50 Euro vom Februar dieses Jahres bleibt damit aber nach wie vor in Reichweite.

Da der Grund für die Oracle-Begeisterung am Markt aber vor allem dem IaaS-Geschäft geschuldet ist, springe der Funke auf die SAP-Aktie nicht über, kommentierte Aktienexperte Andreas Lipkow. Zwar seien auch die Walldorfer stark vom Cloudgeschäft abhängig, aber die Dynamik bei Oracle in diesem Bereich sei eine komplett andere. "In den USA hat Oracle im KI-Sektor eine wichtige Rolle eingenommen und kann dadurch so stark wachsen. Das ist nicht oder nur sehr beschränkt auf SAP übertragbar. Das Datenbankengeschäft prägt die operativen Geschäfte von Oracle sehr stark, während es bei SAP eher die Anwendungssoftware ist."

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX