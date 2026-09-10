Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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10.09.2026 22:20:02
Oracle Corp. Reveals Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $4.679 billion, or $1.56 per share. This compares with $2.927 billion, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Oracle Corp. reported adjusted earnings of $5.758 billion or $1.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.6% to $19.345 billion from $14.926 billion last year.
Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.679 Bln. vs. $2.927 Bln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.01 last year. -Revenue: $19.345 Bln vs. $14.926 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.10 Full year revenue guidance: $ 90 B
Guidance for Q2 FY 2027
Total revenues are expected to grow between 30% and 34% in constant currency and USD
Non-GAAP earnings per share is expected to be between $1.83 and $1.91 in constant currency and between $1.85 and $1.93 in USD, which represents growth of 19% to 23% in constant currency and 21% to 25% in USD excluding a one-time gain from Q2 FY2026.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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10.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
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10.09.26
|Oracle’s data centre revenue surges as AI strategy accelerates (Financial Times)
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10.09.26
|Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|132,42
|-4,91%
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