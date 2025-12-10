Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.12.2025 22:26:35
Oracle Corp. Reveals Climb In Q2 Profit
(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $6.135 billion, or $2.10 per share. This compares with $3.151 billion, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, Oracle Corp. reported adjusted earnings of $6.598 billion or $2.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.2% to $16.058 billion from $14.059 billion last year.
Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.135 Bln. vs. $3.151 Bln. last year. -EPS: $2.10 vs. $1.10 last year. -Revenue: $16.058 Bln vs. $14.059 Bln last year.
