Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 22:26:35

Oracle Corp. Reveals Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $6.135 billion, or $2.10 per share. This compares with $3.151 billion, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Oracle Corp. reported adjusted earnings of $6.598 billion or $2.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.2% to $16.058 billion from $14.059 billion last year.

Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.135 Bln. vs. $3.151 Bln. last year. -EPS: $2.10 vs. $1.10 last year. -Revenue: $16.058 Bln vs. $14.059 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten