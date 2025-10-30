Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
30.10.2025 22:11:26
Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
The outage affected major websites and apps, such as Duolingo and Snapchat, which suffered connectivity issues after Amazon cloud services unit AWS went down. The company later said it had restored service.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
20:04
|Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
20:04
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
20:04
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
18:02
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16:55
|AKTIE IM FOKUS: Amazon auf Rekordhoch - Cloud-Dynamik erleichtert (dpa-AFX)
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)