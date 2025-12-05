FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
05.12.2025 17:00:15
P/E Ratio Insights for FedEx
P/E Ratio Insights for FedEx
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein FedEx-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|41 240,00
|1,28%
|FedEx Corp.
|235,45
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.