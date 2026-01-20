FedEx Aktie

261,90EUR 0,55EUR 0,21%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

20.01.2026 15:40:31

FedEx Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Form-10-Registrierungserklärung für die geplante Abspaltung von FedEx Freight bestätige ein relativ vorteilhaftes Margenprofil und mildere die Sorgen rund um die Abspaltung etwas ab, schrieb Brandon Oglenski in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 308,20 		Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 307,19 		Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

