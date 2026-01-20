FedEx Aktie
|259,50EUR
|-1,85EUR
|-0,71%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 294 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe kürzlich den lange erwarteten Bericht über die Geschäftsentwicklung des abzuspaltenden Frachtgeschäfts vorgelegt, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen Margen sähen nicht so schlecht aus wie befürchtet./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 294,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 308,18
|
Abst. Kursziel*:
-4,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 308,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
