FedEx Aktie

259,50EUR -1,85EUR -0,71%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

20.01.2026 07:17:27

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 294 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe kürzlich den lange erwarteten Bericht über die Geschäftsentwicklung des abzuspaltenden Frachtgeschäfts vorgelegt, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen Margen sähen nicht so schlecht aus wie befürchtet./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 294,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 308,18 		Abst. Kursziel*:
-4,60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 308,18 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

