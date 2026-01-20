NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 294 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe kürzlich den lange erwarteten Bericht über die Geschäftsentwicklung des abzuspaltenden Frachtgeschäfts vorgelegt, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen Margen sähen nicht so schlecht aus wie befürchtet./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / EST





