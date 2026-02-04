FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 412,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 362,57
|
Abst. Kursziel*:
13,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 364,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,08%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
