INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
|
13.11.2025 21:00:22
P/E Ratio Insights for PPG Indus
This article P/E Ratio Insights for PPG Indus originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INDUS AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|ROUNDUP: Beteiligungsholding Indus schafft Gewinnwende im dritten Quartal (dpa-AFX)
|
12.11.25