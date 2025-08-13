HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Auftragseingang ein stärkeres zweites Halbjahr signalisiere, habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.