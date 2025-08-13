INDUS Aktie

13.08.2025

INDUS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Auftragseingang ein stärkeres zweites Halbjahr signalisiere, habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: INDUS AG Buy
Unternehmen:
INDUS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,45 € 		Abst. Kursziel*:
69,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

