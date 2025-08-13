INDUS Aktie
|22,40EUR
|0,25EUR
|1,13%
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Auftragseingang ein stärkeres zweites Halbjahr signalisiere, habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,45 €
|
Abst. Kursziel*:
69,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu INDUS AGmehr Nachrichten
|
12.08.25
|ROUNDUP: Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger (dpa-AFX)
|
12.08.25
|EQS-News: INDUS confirms guidance for 2025 (EQS Group)
|
12.08.25
|EQS-News: INDUS bestätigt Prognose für 2025 (EQS Group)
|
11.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX verliert mittags (finanzen.at)
|
25.07.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
25.07.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
24.07.25
|EQS-News: INDUS places promissory note loan of EUR 125 million (EQS Group)
|
24.07.25
|EQS-News: INDUS platziert Schuldscheindarlehen über 125 Mio. EUR (EQS Group)
Analysen zu INDUS AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|INDUS AG
|22,45
|1,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|10:05
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10:03
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:00
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:58
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|09:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:54
|Formycon Buy
|Warburg Research
|09:53
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:51
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|09:42
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|08:54
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:35
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|07:38
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|07:29
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK