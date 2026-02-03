INDUS Aktie

WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108

03.02.2026 10:00:20

INDUS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Vorstandschef Johannes Schmidt habe auf einer Veranstaltung die Strategie "Empowering Mittelstand" vorgestellt, schrieb Felix Ellmann am Dienstag. Bis 2030 würden 3 Milliarden Euro an Umsatz angepeilt - 600 Millionen Euro davon durch Zukäufe./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10:00 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research
13.08.25 INDUS Buy Warburg Research
15.05.25 INDUS Buy Warburg Research
01.04.25 INDUS Buy Warburg Research
10:00 INDUS Buy Warburg Research
