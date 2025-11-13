INDUS Aktie
|24,30EUR
|-0,30EUR
|-1,22%
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer guten Kostenkontrolle habe die Beteiligungsgesellschaft stark abgeschnitten, schrieb Felix Ellmann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Zahlen. Indes habe der Umsatz leicht enttäuscht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,05 €
|
Abst. Kursziel*:
62,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,49%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
