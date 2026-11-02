IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080
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02.11.2026 22:22:26
People Inc. Q3 Loss Rises
(RTTNews) - People Inc. (PPLI) released Loss for its third quarter of -$687.491 million
The company's bottom line came in at -$687.491 million, or -$9.15 per share. This compares with -$21.879 million, or -$0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.6% to $430.820 million from $447.115 million last year.
People Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$687.491 Mln. vs. -$21.879 Mln. last year. -EPS: -$9.15 vs. -$0.27 last year. -Revenue: $430.820 Mln vs. $447.115 Mln last year.
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