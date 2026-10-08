PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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08.10.2026 15:03:13
PepsiCo Q3 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
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08.10.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.09.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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17.09.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 090,00
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|PepsiCo Inc.
|114,12
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