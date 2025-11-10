Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
10.11.2025 14:05:00
Pfizer won its fight to buy an obesity-drug maker. It took an extra $1.7 billion and a phone call.
Pfizer is buying its way back into the obesity-drug game after fighting off a rival bid from Novo Nordisk to buy Metsera, with more money and help from the Trump administration.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
06:00
|Pfizer and Novo Nordisk’s $10bn battle over weight-loss drugs (Financial Times)
|
10.11.25
|Pfizer schlägt Novo Nordisk im Bieterwettstreit um Adipositas-Firma Metsera - Aktien im Blick (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Pfizer shows hardball mettle needed to win in 2025 M&A (Financial Times)
|
10.11.25
|Pfizer übernimmt Metsera für mehr als 10 Mrd USD (Dow Jones)
|
08.11.25