Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
04.11.2025 22:45:53
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Pfizer Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 24,30
Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 24,30
Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name::
Chris Schott
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Pfizer Inc.
|21,22
|0,12%
