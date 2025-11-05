Pfizer Aktie

21,22EUR 0,03EUR 0,12%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

04.11.2025 22:45:53

Pfizer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 24,30 		Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 24,30 		Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen

04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 21,22 0,12%

