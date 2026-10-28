Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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28.10.2026 17:28:50
Phillips 66 Rides Refining Windfall to Blowout Earnings
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Nachrichten zu Phillips 66
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|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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27.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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27.10.26
|Ausblick: Phillips 66 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.10.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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