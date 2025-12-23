Pierer Mobility-Aktie etwas höher: CEO Neumeister bis Ende 2028 bestätigt

Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Neumeister nehme das Vertrauen "mit großer Wertschätzung" an und wolle gemeinsam mit seinen neuen Vorstandskolleginnen die Rückkehr von KTM "auf einen klaren Wachstumskurs" gestalten, wurde der Manager zitiert. Im Fokus stehe die Umsetzung der Strategie, Prozesse zu vereinfachen und sich auf den Motorradmarkt zu konzentrieren. Um sich der Sanierung der KTM-Gruppe "voll und ganz" widmen zu können, habe er mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, bald aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe auszuscheiden.

Aufsichtsratschef Srinivasan Ravikumar verwies auf die Leistungen Neumeisters in "einer sehr schwierigen Phase". Neumeister ist seit 1. September 2024 Co-CEO und seit 23. Jänner 2025 CEO der Pierer Mobility AG.

In Wien legen die Pierer Mobility-Papiere am Dienstag zeitweise um 0,21 Prozent zu auf 13,84 Euro.

