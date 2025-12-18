Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester

Der SPI zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,29 Prozent stärker bei 17 945,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,141 Prozent tiefer bei 17 867,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 892,92 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 968,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 862,46 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,956 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der SPI mit 17 143,97 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 16 750,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 508,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 15,64 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 18 016,02 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 15,60 Prozent auf 0,63 CHF), SHL Telemedicine (+ 12,42 Prozent auf 1,10 CHF), Comet (+ 5,73 Prozent auf 214,00 CHF), Xlife Sciences (+ 3,88 Prozent auf 21,40 CHF) und Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (+ 2,89 Prozent auf 14,24 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-19,68 Prozent auf 40,00 CHF), Addex Therapeutics (-2,57 Prozent auf 0,05 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,13 Prozent auf 1,38 CHF), Peach Property Group (-2,12 Prozent auf 5,99 CHF) und Edisun Power Europe (-1,87 Prozent auf 52,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 095 242 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 280,221 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie verzeichnet mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 10,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

