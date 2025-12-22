SPI-Handel aktuell: SPI sackt zum Start des Montagshandels ab

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Montag gibt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 18 054,21 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,326 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,247 Prozent schwächer bei 18 043,86 Punkten, nach 18 088,46 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 042,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 054,21 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SPI mit 17 342,35 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 16 823,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 199,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,34 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 102,02 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 16,51 Prozent auf 2,47 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (+ 3,16 Prozent auf 14,38 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,83 Prozent auf 0,16 CHF), GAM (+ 2,78 Prozent auf 0,15 CHF) und Idorsia (+ 2,49 Prozent auf 4,12 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-9,65 Prozent auf 1,03 CHF), StarragTornos (-5,63 Prozent auf 28,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,40 Prozent auf 45,40 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,33 Prozent auf 1,45 CHF) und Addex Therapeutics (-2,86 Prozent auf 0,05 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 176 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 285,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie präsentiert mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at