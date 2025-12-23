Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurden Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Papier an diesem Tag 61,20 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,399 Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 14,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 441,18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,59 Prozent verringert.
Pierer Mobility (Bajaj Mobility) wurde am Markt mit 506,09 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
