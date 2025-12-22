Pierer Mobility Aktie

Rückrufaktion 22.12.2025 10:00:00

Pierer Mobility-Aktie tiefer: KTM ruft Motorräder wegen möglicher Seitenständer-Probleme zurück

Pierer Mobility-Aktie tiefer: KTM ruft Motorräder wegen möglicher Seitenständer-Probleme zurück

Der Motorradbauer KTM ruft die Modelle KTM 390 Adventure R, Adventure X, Enduro R und SMC R der Jahre 2025-2026 zurück zum Austausch der Seitenständerfeder.

Bei Qualitätskontrollen sei festgestellt worden, dass Motorvibrationen unter bestimmten Umständen zum Bruch der Seitenständerfeder führen können, berichtete das Unternehmen am Montag. Das potenzielle Problem betreffe ausschließlich geschmiedete Seitenständer und habe keinen Einfluss auf andere Seitenständertypen.

Kunden sollen die Seitenständerfeder austauschen und einen Gummischutz von einem autorisierten KTM-Händler montieren lassen. Um sicher zum Händler fahren zu können, rät KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. Bei bestimmten Fahrzeugen wird während des Werkstattbesuchs zusätzlich eine neue Halteplatte für den Seitenständersensor installiert.

Die Kunden werden per Brief benachrichtigt und gebeten, einen Termin bei einem autorisierten KTM-Händler zu vereinbaren. Die Maßnahme wird dort gratis durchgeführt. Infos zu betroffenen Motorrädern und eine vollständige Händlerliste gibt es unter "Service" auf der offiziellen KTM-Website https://www.ktm.com/de-at/service/Safety.html.

inn/ivn

APA

Pierer Mobility wird zur Bajaj Mobility AG - Bajaj übernimmt Mehrheit an KTM-Mutter

