Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Rückrufaktion
|
22.12.2025 10:00:00
Pierer Mobility-Aktie tiefer: KTM ruft Motorräder wegen möglicher Seitenständer-Probleme zurück
Kunden sollen die Seitenständerfeder austauschen und einen Gummischutz von einem autorisierten KTM-Händler montieren lassen. Um sicher zum Händler fahren zu können, rät KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. Bei bestimmten Fahrzeugen wird während des Werkstattbesuchs zusätzlich eine neue Halteplatte für den Seitenständersensor installiert.
Die Kunden werden per Brief benachrichtigt und gebeten, einen Termin bei einem autorisierten KTM-Händler zu vereinbaren. Die Maßnahme wird dort gratis durchgeführt. Infos zu betroffenen Motorrädern und eine vollständige Händlerliste gibt es unter "Service" auf der offiziellen KTM-Website https://www.ktm.com/de-at/service/Safety.html.
inn/ivn
APA
