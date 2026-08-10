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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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10.08.2026 19:37:00

Piloten und Lufthansa gehen in die Schlichtung

Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen vorerst keine weiteren Streiks der Piloten fürchten. Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC) gab in einem Rundschreiben an die Mitglieder bekannt, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt hat. Es geht dabei um offene Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings.

Die Verhandlungen sollen demnach zusätzlich von einer Mediation begleitet werden. Laut VC enthält die Vereinbarung definierte Ausstiegsmöglichkeiten für beide Seiten. Lufthansa bestätigte eine grundsätzliche Einigung mit der VC, wollte sich aber aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeit nicht zu Details äußern.

Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zum Streik aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa fielen hunderte Flüge aus. Das Unternehmen hat die Kosten des Arbeitskampfs auf rund 150 Millionen Euro beziffert.

Flugbetrieb der Cityline eingestellt

Offiziell geht es um Fragen der Altersversorgung und des Gehalts. Hinter dem Konflikt steht aber auch die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit auch Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten.

Im April wurde die Regionalgesellschaft Cityline mit rund 1.300 Beschäftigten von einem Tag auf den anderen stillgelegt und rund 20.000 Flüge für den Sommer gestrichen. Andere Verbindungen wurden teils auf die neue, fast namensgleiche Gesellschaft Lufthansa City Airlines verlagert.

Auch die Kabinengewerkschaft Ufo hatte die Lufthansa im April bestreikt. Hier war zuletzt von Gesprächen berichtet worden.

phs

ISIN DE0008232125 WEB http://www.lufthansa.com/

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