Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr 0,23 Prozent auf 4 473,92 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,886 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent schwächer bei 4 461,80 Punkten in den Montagshandel, nach 4 463,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 438,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 479,43 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2023, den Stand von 4 523,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 144,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Wert von 4 017,83 Punkten auf.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Ferrari (+ 1,61 Prozent auf 310,05 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 35,51 EUR), adidas (+ 0,97 Prozent auf 175,16 EUR), SAP SE (+ 0,95 Prozent auf 138,38 EUR) und UniCredit (+ 0,81 Prozent auf 26,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-2,25 Prozent auf 15,11 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 34,97 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 46,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,41 Prozent auf 112,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 383,40 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 444 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 344,044 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at