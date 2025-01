Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Wenig Veränderung ist am Mittag in Europa zu beobachten.

Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent auf 5 151,98 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,299 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 5 150,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 148,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 148,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 162,84 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.12.2024, den Wert von 4 862,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 986,27 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 448,83 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Bei 5 162,84 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 845,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 2,13 Prozent auf 164,22 EUR), UniCredit (+ 1,34 Prozent auf 43,08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,00 Prozent auf 4,18 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,40 Prozent auf 30,43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,32 Prozent auf 504,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (-4,72 Prozent auf 6,85 EUR), Stellantis (-1,03 Prozent auf 12,45 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 33,71 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 92,68 EUR) und Eni (-0,67 Prozent auf 14,01 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 888 356 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 344,874 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

