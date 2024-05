Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen

Am Donnerstag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,35 Prozent stärker bei 14 795,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 120,415 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 14 745,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 744,34 Punkten am Vortag.

Bei 14 808,29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 745,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 459,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, stand der SDAX bei 13 701,98 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 13 696,66 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,05 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 808,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,60 Prozent auf 20,50 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,44 Prozent auf 7,15 EUR), RENK (+ 2,23) Prozent auf 29,62 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR) und SFC Energy (+ 2,19 Prozent auf 20,61 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-4,34 Prozent auf 37,02 EUR), SAF-HOLLAND SE (-4,18 Prozent auf 16,50 EUR), Nagarro SE (-3,79 Prozent auf 73,70 EUR), DEUTZ (-3,33 Prozent auf 5,37 EUR) und Drägerwerk (-2,72 Prozent auf 48,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 643 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,575 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at