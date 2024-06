Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Am Freitag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 18 494,00 Punkten ab.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 540,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 423,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 17 899,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 734,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der LUS-DAX 15 707,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,09 Prozent auf 28,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,78 Prozent auf 182,90 EUR), Hannover Rück (+ 1,42 Prozent auf 228,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 22,29 EUR) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 166,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,65 Prozent auf 24,82 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 165,96 EUR), Deutsche Bank (-1,32 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,05 Prozent auf 15,54 EUR) und MTU Aero Engines (-1,04 Prozent auf 228,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 397 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 205,221 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at