Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 18 530,50 Punkte nach oben.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 476,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 557,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 09.04.2024, bei 18 133,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, stand der LUS-DAX bei 16 958,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 09.05.2023, mit 15 956,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,67 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,18 Prozent auf 36,49 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 183,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,99 Prozent auf 38,69 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 436,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 14,18 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,87 Prozent auf 68,31 EUR), Allianz (-4,06 Prozent auf 262,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,87 Prozent auf 27,44 EUR), Fresenius SE (-1,12 Prozent auf 28,16 EUR) und adidas (-1,08 Prozent auf 220,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 352 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,517 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

