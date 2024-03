Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags freundlich

Der MDAX gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent auf 26 255,20 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 249,687 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,291 Prozent stärker bei 26 112,11 Punkten, nach 26 036,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 266,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 105,27 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 095,34 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2023, einen Stand von 26 582,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 27 998,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,17 Prozent abwärts. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,25 Prozent auf 109,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,48 Prozent auf 130,50 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 4,14) Prozent auf 42,80 EUR), Delivery Hero (+ 3,34 Prozent auf 26,47 EUR) und SMA Solar (+ 3,11 Prozent auf 59,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HOCHTIEF (-1,05 Prozent auf 103,20 EUR), Nordex (-0,82 Prozent auf 12,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,78 Prozent auf 36,71 EUR), KION GROUP (-0,66 Prozent auf 48,12 EUR) und LEG Immobilien (-0,66 Prozent auf 75,40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 839 966 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,431 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

