Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Am Montag legt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 25 151,08 Punkte zu. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 230,963 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,430 Prozent auf 25 245,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 136,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 303,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 148,60 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 403,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 28 087,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, notierte der MDAX bei 23 811,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,27 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 29 815,39 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 2,76 Prozent auf 10,80 EUR), SMA Solar (+ 2,41 Prozent auf 55,35 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,37 Prozent auf 118,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,28 Prozent auf 28,74 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 1,96 Prozent auf 1,71 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil K+S (-6,84 Prozent auf 14,71 EUR), EVOTEC SE (-4,76 Prozent auf 16,70 EUR), TAG Immobilien (-2,22 Prozent auf 11,45 EUR), LEG Immobilien (-1,31 Prozent auf 66,26 EUR) und LANXESS (-1,17 Prozent auf 22,73 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 652 001 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15,403 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2023 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at