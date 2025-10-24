HENSOLDT Aktie
|98,70EUR
|-0,85EUR
|-0,85%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einer Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dürften nun um etwa zwei Prozent steigen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den mittelfristigen Zielen des Radar-Spezialisten habe sich indes nichts geändert./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
102,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
98,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,79%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|101,20
|1,66%
