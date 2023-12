Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,34 Prozent im Plus bei 7 570,48 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,359 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 544,89 Punkten in den Handel, nach 7 544,89 Punkten am Vortag.

Bei 7 573,61 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 544,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der FTSE 100 bei 7 360,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 527,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 445,97 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 0,217 Prozent zu. Bei 8 047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Rio Tinto (+ 1,53 Prozent auf 55,68 GBP), Rightmove (+ 1,41 Prozent auf 5,90 GBP), Antofagasta (+ 1,33 Prozent auf 15,57 GBP), Burberry (+ 1,24 Prozent auf 15,16 GBP) und Pershing Square (+ 1,20 Prozent auf 32,99 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Hargreaves Lansdown (-6,14 Prozent auf 7,18 GBP), BT Group (-3,39 Prozent auf 1,27 GBP), Standard Chartered (-1,05 Prozent auf 6,40 GBP), Vodafone Group (-1,05 Prozent auf 0,68 GBP) und Admiral Group (-0,71 Prozent auf 27,78 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 871 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,997 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,03 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

