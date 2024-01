Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich in Grün

Kaum bewegt zeigte sich der FTSE 100 am Abend.

Der FTSE 100 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 7 529,73 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,332 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 527,67 Punkten in den Handel, nach 7 527,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 507,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 544,46 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,909 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 7 697,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 414,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 744,87 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,48 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intermediate Capital Group (+ 8,58 Prozent auf 17,78 GBP), Ashtead (+ 6,83 Prozent auf 51,96 GBP), Smurfit Kappa (+ 3,57 Prozent auf 35,85 EUR), Howden Joinery Group (+ 2,31 Prozent auf 8,05 GBP) und Mondi (+ 2,13 Prozent auf 14,60 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen StJamess Place (-4,38 Prozent auf 6,46 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4,24 Prozent auf 18,66 GBP), RS Group (-2,95 Prozent auf 7,50 GBP), Standard Chartered (-2,76 Prozent auf 5,93 GBP) und Entain (-2,32 Prozent auf 9,52 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 111 257 023 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 189,456 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at